Граждане Узбекистана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Пензой

Госпитализированы водитель и восемь пассажиров с травмами различной степени тяжести.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Граждане Узбекистана пострадали в ДТП на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, сообщает РИА Новости. Предположительно в микроавтобусе находились граждане Узбекистана.

На 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. В результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир доставлен в больницу.

Также госпитализированы водитель и восемь пассажиров Hyundai с травмами различной степени тяжести. Более точная оценка состояния будет дана медиками Кузнецкой МРБ.

Сейчас в городе Кузнецке на трассе в районе места ДТП временно закрыто движение автотранспорта.

Спецслужбы устраняют последствия ДТП.