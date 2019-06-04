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Граждане Узбекистана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Пензой

Граждане Узбекистана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Пензой

© ГУ МЧС России по Пензенской области
Происшествия
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Госпитализированы водитель и восемь пассажиров с травмами различной степени тяжести.

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Граждане Узбекистана пострадали в ДТП на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, сообщает РИА Новости. Предположительно в микроавтобусе находились граждане Узбекистана.

На 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. В результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир доставлен в больницу.

Автомобили на трассе
Sputnik / Антон Курилкин
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Также госпитализированы водитель и восемь пассажиров Hyundai с травмами различной степени тяжести. Более точная оценка состояния будет дана медиками Кузнецкой МРБ.

Сейчас в городе Кузнецке на трассе в районе места ДТП временно закрыто движение автотранспорта.

Спецслужбы устраняют последствия ДТП.




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