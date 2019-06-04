Граждане Узбекистана пострадали в ДТП с микроавтобусом под Пензой

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Граждане Узбекистана пострадали в ДТП на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, сообщает РИА Новости. Предположительно в микроавтобусе находились граждане Узбекистана.
На 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. В результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир доставлен в больницу.
Сейчас в городе Кузнецке на трассе в районе места ДТП временно закрыто движение автотранспорта.
Спецслужбы устраняют последствия ДТП.