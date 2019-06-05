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В Ташкенте девушка сбила трех детей и скрылась с места происшествия

© Фб
Происшествия
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160601

Мужчина, у которого погиб племянник, рассказал, что второй ребенок тоже погиб, а третий находится в очень тяжелом состоянии в реанимации.

ТАШКЕНТ, 5 июн - Sputnik. В Ташкенте, 4 июня, произошла страшная трагедия - неизвестная девушка сбила трех детей на Юнусабаде, сообщает дядя одного из погибших детей в Facebook Потребитель.уз.

По словам мужчины, в этом происшествии погиб его 12-летний племянник.

"Она покинула место происшествия...Я так кричал, что на меня смотрели все жители 11 квартала Юнусабада", - пишет мужчина.

Известно, что его племянник с друзьями сидели во дворе, в огороде соседнего дома, когда девушка совершила наезд.

© Фб
ДТП в Юнусабаде

Также, по его словам, она убежала домой и только потом приехали милиционеры, которые забрали ее с собой. 

"Кто дал ей права?! Покажите мне этого человека! Это убийство - она покинула место происшествия, вместо того, чтобы спасти моего племянника и приговорила его к смерти в 12 лет...Надеюсь, ее будут судить со всей строгостью!", - написал потерпевший.

Второй ребенок погиб в реанимации, а третий в очень тяжелом состоянии.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент, смерть, дети, ДТП



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