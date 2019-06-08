Жуткое ДТП в Ташкенте: погибли парень и девушка

Степень виновности участников будет установлена в ходе следствия.

ТАШКЕНТ, 8 июн - Sputnik. На Ташкентской кольцевой автомобильной дороге произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает столичное ГУВД.

Девушка переходила дорогу в неположенном месте. Отмечается, что ближайший переход располагался в 25 метрах от места происшествия. Водитель легкового автомобиля "Ласетти" совершил наезд на девушку, после чего потерял управление и столкнулся с автомобилем марки "Кобальт".

Пешеход в результате наезда "Ласетти" оказалась под грузовым автомобилем. Девушка и пассажир "Ласетти" скончались на месте. Остальные участники ДТП отделались легкими телесными повреждениями.

Степень виновности водителя "Ласетти" будет установлена в ходе следствия.