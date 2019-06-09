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Девушка обманула двух узбекистанцев, представившись сотрудником банка

Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Злоумышленница обманом заполучила паспортные данные и списывала деньги с банковских карт.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Двое граждан Узбекистана стали жертвами расчетливой мошенницы в России, сообщила пресс-служба МВД Калужской области.

Девушка звонила по телефону молодым людям и представлялась сотрудником банка. Злоумышленница предлагала кредиты на выгодных условиях, льготные тарифы обслуживания и подключение дополнительных опций, с целью получить паспортные данные и банковские реквизиты своих жертв.

Задержание преступника
ЦОС ФСБ РФ
Мошенник пользовался льготами по поддельным документам
Таким образом девушка получала дистанционный доступ к счетам доверчивых пользователей и переводила денежные средства на свой счет. Жертвами этой мошенницы стали двое граждан Узбекистана. Общий ущерб, причиненный в результате вышеуказанных преступлений, составил 17 тысяч рублей.

Правоохранительные органы установили личность и задержали подозреваемую. Ею оказалась 21-летняя жительница Ростовской области. Возбуждено 2 уголовных дела. Сейчас активно ведутся следственные действия.

Теги:
мошенничество, мошенник, карта, банки, банки



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