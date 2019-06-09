Стали известны подробности пожара на рынке в Маргилане

На ликвидацию пожара были брошены 19 пожарных экипажей и 3 единицы спецтехники.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Известны подробности пожара, в "Оптовый торговый комплекс Маргилан". О них сообщило отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МЧС Республики Узбекистан.

Сообщение о пожаре поступило в 2:05 по Ташкентскому времени. Как сообщают в ведомстве, первые пожарные бригады прибыли к месту уже через 5 минут. К тому времени основные конструкции торгового комплекса были охвачены огнем.

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан Огонь уничтожил более 1,5 тысяч квадратных метров на территории комплекса. Пострадали торговые лавки, магазины и товар.

Пожар был локализован в 04:20 и был полностью ликвидирован в 05:40, также не допущено получение травмирования и гибели среди населения и пожарного состава.

Всего в тушении принимало участие 19 пожарных экипажей и 3 единицы спецтехники.

Огонь уничтожил более 1,5 тысяч квадратных метров на территории комплекса. Пострадали торговые лавки, магазины и товар.

Сейчас устанавливается причина пожара и рассчитывается общий объем материального ущерба.