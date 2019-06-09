17:32 09 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск

Стали известны подробности пожара на рынке в Маргилане

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
Происшествия
Получить короткую ссылку
222 0 0

На ликвидацию пожара были брошены 19 пожарных экипажей и 3 единицы спецтехники.

ТАШКЕНТ, 9 июн - Sputnik. Известны подробности пожара, в "Оптовый торговый комплекс Маргилан". О них сообщило отделение по сотрудничеству со СМИ ГУПБ МЧС Республики Узбекистан.

Сообщение о пожаре поступило в 2:05 по Ташкентскому времени. Как сообщают в ведомстве, первые пожарные бригады прибыли к месту уже через 5 минут. К тому времени основные конструкции торгового комплекса были охвачены огнем. 

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
Огонь уничтожил более 1,5 тысяч квадратных метров на территории комплекса. Пострадали торговые лавки, магазины и товар.

© Telegram / Farg'onaliklar
Крупнейший продуктовый рынок сгорел в Ферганской области - видео
Пожар был локализован в 04:20 и был полностью ликвидирован в 05:40, также не допущено получение травмирования и гибели среди населения и пожарного состава.

Всего в тушении принимало участие 19 пожарных экипажей и 3 единицы спецтехники.

Огонь уничтожил более 1,5 тысяч квадратных метров на территории комплекса. Пострадали торговые лавки, магазины и товар.

Сейчас устанавливается причина пожара и рассчитывается общий объем материального ущерба.

Теги:
рынок, тушение пожара, пожарные, проишествие, пожар



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Ахсикент
Какой была древняя столица Ферганы?
Узбекский плов
Наш размерчик: более 5 тонн плова приготовили в Гулистане - видео
Как уберечься от гастрита
Гастрит: что провоцирует болезнь

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054