ГУВД Ташкента просит жителей сообщать о рекламе "спайса" в городе

ГУВД Ташкента просит жителей столицы сообщать о рекламе "спайса", или самим закрашивать или стирать надписи на стенах домов.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. В Ташкенте появляется все больше надписей на стенах зданий, рекламирующих спайс, сообщает ГУВД Ташкента.

Сотрудники правоохранительных органов проводят мероприятия для выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и разного рода "синтетических" наркотиков.

"Огромное значение в пресечении распространения спайса играет профилактическая работа. И многое здесь зависит от позиции общества. Расскажите всем – вашим детям, молодым людям, проживающим по соседству, о вреде употребления данного вещества, оказывающего пагубное влияние на весь организм", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в ходе тщательного исследования ингредиентов, входящих в состав изъятых курительных смесей, таблеток, было установлено, что в них подмешаны синтетические каннабиноиды - искусственно воссозданные аналоги активного вещества, содержащегося в "легком2 наркотике каннабисе, который запрещен во многих странах.

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По словам ГУВД, синтетический наркотик "спайс" обладает психоактивным действием, в некоторой степени схожим с действием марихуаны, но вызывающим более тяжелые психопатологические симптомы. По наблюдениям медиков, спайс очень сильно воздействует на психику. У многих пациентов наркологических клиник, одурманенных высокой дозой спайса, наблюдались галлюцинации, несвязная речь, граничащая с бредом, сильное нервно-навязчивое состояние тревоги доходящей до паники.

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Людям, "подсевшим" на спайс, во время реабилитации, помимо стандартных медицинских процедур, часто требуется лечение в психиатрических лечебницах или наблюдение у психиатров.

ГУВД Ташкента просит жителей столицы, в случае обнаружения рекламы таких веществ, звонить по номеру 102 или сообщать в ближайший отдел внутренних дел.

Также в органах предложили самим закрасить или стереть данные надписи.