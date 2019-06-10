20:44 10 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Взрыв в многоквартирном доме в Самарканде

В жилом доме в Самарканде прогремел взрыв

© Даракчи
Происшествия
Получить короткую ссылку
123 0 0

Пожар начался ночью в квартире девятиэтажного дома.

ТАШКЕНТ, 10 июня – Sputnik. В жилом многоквартирном доме в Самарканде прогремел взрыв, сообщает Даракчи.

Девятиэтажка находится недалеко от общеобразовательной школы.

На место происшествия приехали сотрудники Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Как пишет издание, отряду спасателей и двум бригадам пожарной службы пришлось бороться с огнем. К счастью, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.

По данным stv.uz, эксперты предполагают, что взрыв произошел из-за утечки газа.

Теги:
пожар, Самарканд, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Invest in Namangan: самые яркие кадры с прошедшего форума
Армен Гаспарян о заявлении Петра Порошенко возглавить правительство Украины
Что будет, если Порошенко станет премьером Украины — мнение эксперта
Итоги президентских выборов в Казахстане
Высокая явка и уверенная победа: итоги выборов президента Казахстана

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054