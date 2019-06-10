В жилом доме в Самарканде прогремел взрыв

МВД обнародовало статистику по оформлению гражданства за текущий год.

По результатом проведенной проверки Ассоциация футбола Узбекистана пожизненно отстранила одного из тренеров, еще один наставник был оштрафован и временно лишен возможности работать на данной позиции.