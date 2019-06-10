В жилом доме в Самарканде прогремел взрыв

ТАШКЕНТ, 10 июня – Sputnik. В жилом многоквартирном доме в Самарканде прогремел взрыв, сообщает Даракчи.
Девятиэтажка находится недалеко от общеобразовательной школы.
На место происшествия приехали сотрудники Самаркандского областного управления по чрезвычайным ситуациям. Как пишет издание, отряду спасателей и двум бригадам пожарной службы пришлось бороться с огнем. К счастью, пожар удалось ликвидировать, пострадавших нет.
По данным stv.uz, эксперты предполагают, что взрыв произошел из-за утечки газа.