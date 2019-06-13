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На кондитерской фабрике в Джизаке произошел пожар

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
Происшествия
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Огнем уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши. Пострадало также имущество компании.

 ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. В кондитерском цеху принадлежащий ООО "Бону ширинликлари" вспыхнул пожар. Об этом сообщает ГУПБ МЧС Республики Узбекистан. 

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
На кондитерской фабрике в Джизаке произошел пожар

Огнем уничтожено 400 кв.метров строительной конструкции крыши. Пострадало также имущество компании, а также кондитерские изделия.

© ГУПБ МЧС Республики Узбекистан
Стали известны подробности пожара на рынке в Маргилане

Как говорится в сообщении, для ликвидации пожара было задействовали 6 пожарных автоэкипажей и 2 экипажа спасательного отряда. Благодаря слаженным оперативным действиям удалось сохранить строительные конструкции здания площадью 900 кв.метров. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и сумма материального ущерба устанавливаются.

Недавно сообщалось о крупном пожаре на крупнейший продуктовом рынке в Ферганской области. "ТРЗ базар" был одним из самых крупных рынков в регионе. Он находился в здании бывшего тракторного завода. 

Теги:
кондитер, тушение пожара, пожарные, пожар



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