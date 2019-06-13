Минздрав объяснил, почему в Ташкенте скорая опоздала к умирающей пенсионерке

Ранее в социальных сетях распространилась информация о том, что в Ташкенте из-за опоздания скорой помощи скончалась пожилая женщина.

ТАШКЕНТ, 13 июн — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана прокомментировало инцидент с пожилой жительницей Ташкента, которая умерла в больнице из-за опоздания скорой помощи.

Инцидент произошел 8 июня. По данным министерства, утром этого дня в Call-центр Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи с разницей буквально в десять минут поступили два отдельных звонка с разных номеров. Один из звонивших сообщил, что на территории Фархадского рынка стало плохо женщине в возрасте 50-60 лет. Другой сказал, что там же плохо себя почувствовала женщина в возрасте 60-70 лет. Информация была направлена сотрудникам четвертой подстанции Учтепинского района, на место выехали врачи. Спустя еще десять минут диспетчер выяснил, что они оказали больной первую медицинскую помощь.

Однако в 10:59 с Фархадского рынка позвонили еще раз и сообщили, что до сих пор ждут скорую помощь. Тогда и выяснилось, что на территории базара стало плохо не одной женщине, а двум. Туда выехала другая бригада скорой помощи. Но до приезда врачей больную успели отвезти в больницу на попутной машине.

Как отметил главный врач Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи Даврон Султонов, когда кому-то становится плохо на рынках, перекрестках, в других общественных местах, обычно скорую помощь вызывают прохожие, и зачастую они не обозначают точное местонахождение человека, нуждающегося в помощи врачей. Бывает и так, что позвонивший просто уходит с места. В итоге доктора теряют много времени, разыскивая больного.

"Часто в таких случаях из-за большого количества народа в данных общественных местах и отсутствия информации о точном местонахождении больного невозможно даже найти его", — заявил Султонов.

По данным Минздрава, сотрудники Ташкентской городской станции скорой медицинской помощи ежедневно принимают около трех тысяч вызовов, осенью и зимой их количество превышает четыре тысячи. Помощь больным оказывается своевременно, подчеркнули в министерстве.