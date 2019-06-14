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Против экс-главы СГБ Узбекистана возбудили уголовное дело

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В феврале Абдуллаев был освобожден с поста председателя СГБ.

ТАШКЕНТ, 14 июн - Sputnik. Бывший председатель Службы госбезопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиер Абдуллаев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя генпрокурора Эркина Юлдашева.

Письменные принадлежности
Sputnik / Рамиз Бахтияров
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В феврале президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев освободил Абдуллаева по состоянию здоровья с поста председателя СГБ и назначил на эту должность Абдусалома Азизова, ранее занимавшего пост министра обороны. Абдуллаев занимал пост главы СГБ с конца января 2018 года, а с 2015 года работал генпрокурором.

"По совершенным преступлениям, связанным со злоупотреблением должностных полномочий, взяточничеством в отношении бывшего руководителя Службы государственной безопасности Абдуллаева возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведутся следственные действия", - сказал Юлдашев на брифинге.

Замгенпрокурора сообщил, что уголовное дело возбуждено также против десяти человек, работавших в руководстве СГБ и Верховном суде Узбекистана, в частности, против бывшего первого заместителя главы СГБ Джахонгира Эгамова, экс-заместителя председателя Верховного суда Узбекистана Баходира Дехканова.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, взятка, СГБ, Узбекистан



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