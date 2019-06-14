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Сотрудника ГУВД "прокатили" на капоте - видео

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Происшествия
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ГУВД уже дало свой комментарий по поводу инцидента. Люди в машине находились под воздействием запрещенных психотропных лекарственных препаратов.

ТАШКЕНТ, 14 июн — Sputnik. В сети появилось видео, котором сотрудника ГАИ буквально прокатили на капоте Chevrolet Lacetti. ГУВД Ташкента прокомментировало инцидент у себя на сайте.

ГУВД Ташкента просит жителей сообщать о рекламе спайса в городе
© ГУВД Ташкента
ГУВД Ташкента просит жителей сообщать о рекламе "спайса" в городе
Как сообщают в ведомстве, инспектор, совершая обход территории, попросил двух пассажиров Lacetti предъявить документы. Водитель  не подчинился и начал движение, наехав на сотрудника.

Проехав некоторое расстояние на капоте автомобиля, сотруднику удалось спрыгнуть , а водитель скрылся в неизвестном направлении.

В скором времени ГУВД обнаружило данный автомобиль. По заключении медицинской экспертизы, люди в машине находились под воздействием запрещенных психотропных лекарственных препаратов.

Сейчас по этому факту проводятся следственные действия.

Теги:
ДТП, скандальное видео, видеоролик, Видео, ГУВД Ташкента, водитель, машина



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