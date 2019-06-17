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Заготовка леса на лесосеке

В России бизнесмены незаконно поставили лес в Узбекистан на 30 млн рублей

© Sputnik / Александр Кряжев
Происшествия
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Предприниматели из Сибири использовали мошеннические схемы.

ТАШКЕНТ, 17 июн - Sputnik. Иркутская таможня возбудила два уголовных дела в отношении руководителей двух фирм-лесоэкспортеров, передает пресс-служба ведомства.

Эти компании незаконно поставляли лес в Узбекистан. 

"Оба руководителя действовали по одной и той же преступной схеме, связанной с непринятием мер по возврату денежных средств из-за рубежа за поставленный товар на канале экспорта леса", - сообщили в таможне.

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В первом случае житель Братска заключил контракт с частным узбекским предпринимателем на поставку пиломатериалов на сумму 24 миллиона рублей. Однако в положенный контрактом срок деньги в размере около 10,4 млн рублей за поставленный товар на счета российских банков не поступили.

Во втором случае жительница Братска заключила с бизнесменом из Узбекистана договор комиссии, в котором предоставляла ему возможность совершать от своего имени сделки по отдельным поручениям. Таким образом, женщина подписала поручение произвести закуп пиломатериалов хвойных пород на сумму 50 миллионов рублей для их поставки в Узбекистан. При этом значительная часть валютной выручки в размере более 19,5 миллиона рублей на банковский счет фирмы-лесоэкспортера не поступила.

Иркутской таможня в отношении каждого руководителя возбудила уголовное дело по факту уклонения от исполнения обязанностей по возвращению денежных средств за поставленный товар в крупном размере.

Общая сумма невозвращенной валюты составила около 30 миллионов рублей.

Теги:
лес, Узбекистан, предприниматель, Россия



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