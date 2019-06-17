В Стамбуле опознали найденный в ковре труп узбекистанки

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Правоохранительным органам удалось установить личность женщины, труп которой был обнаружен в Стамбуле завернутым в ковер.
Как сообщили в пресс-службе МИД, погибшей оказалась гражданка Узбекистана О.Н., дата рождения — 31 декабря 1992 года.
Расследование продолжается.
Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут в случае необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.