В Стамбуле опознали найденный в ковре труп узбекистанки

Тело женщины было найдено в турецком городе 30 мая. Идентифицировать личность погибшей сразу не удалось.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Правоохранительным органам удалось установить личность женщины, труп которой был обнаружен в Стамбуле завернутым в ковер.

На месте преступления также нашли черную сумочку, в которой лежали три узбекских паспорта. Установить личность женщины сразу не удалось.

Как сообщили в пресс-службе МИД, погибшей оказалась гражданка Узбекистана О.Н., дата рождения — 31 декабря 1992 года.

Расследование продолжается.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут в случае необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.