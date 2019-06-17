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В Стамбуле опознали найденный в ковре труп узбекистанки

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Тело женщины было найдено в турецком городе 30 мая. Идентифицировать личность погибшей сразу не удалось.

ТАШКЕНТ, 17 июн — Sputnik. Правоохранительным органам удалось установить личность женщины, труп которой был обнаружен в Стамбуле завернутым в ковер. 

Узбекский паспорт
© Sputnik / Алексей Тихомиров
В Стамбуле нашли труп женщины с тремя узбекскими паспортами
На месте преступления также нашли черную сумочку, в которой лежали три узбекских паспорта. Установить личность женщины сразу не удалось.

Как сообщили в пресс-службе МИД, погибшей оказалась гражданка Узбекистана О.Н., дата рождения — 31 декабря 1992 года.

Расследование продолжается.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким погибшей.

Гражданам Узбекистана, находящимся на территории Турции, Болгарии и Румынии, напомнили, что они могут в случае необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Стамбуле по телефонам: +90 212 323 20 37 и +90 212 229 00 75.

Теги:
МИД Узбекистана, Турция, Стамбул, труп



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