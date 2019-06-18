В Китае произошло два мощных землетрясения, есть погибшие

Жертвами разрушений стали 13 человек, колебаний в данном районе больше не ожидается.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Жители китайской провинции Сычуань пережили два мощных землетрясения за последние сутки, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

По имеющимся данным, жертвами разрушений стали 13 человек, еще 134 получили ранения различной степени тяжести.

Два мощных землетрясения были зафиксированы в понедельник вечером 17 июня. Первое магнитудой 6 баллов произошло в 20:55 по местному времени (19:55 по Ташкенту) в уезде Чаннин округа Ибинь. Второе магнитудой 5,1 баллов было зафиксировано спустя 40 минут в уезде Гун того же округа.

Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных толчков различной магнитуды. По данным провинциальной сейсмологической службы, сильных колебаний в данном районе больше не ожидается.

В настоящее время в зоне бедствия работают спасательные службы и пожарные, принимаются необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами.