В Китае произошло два мощных землетрясения, есть погибшие

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Жители китайской провинции Сычуань пережили два мощных землетрясения за последние сутки, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.
Два мощных землетрясения были зафиксированы в понедельник вечером 17 июня. Первое магнитудой 6 баллов произошло в 20:55 по местному времени (19:55 по Ташкенту) в уезде Чаннин округа Ибинь. Второе магнитудой 5,1 баллов было зафиксировано спустя 40 минут в уезде Гун того же округа.
Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных толчков различной магнитуды. По данным провинциальной сейсмологической службы, сильных колебаний в данном районе больше не ожидается.
В настоящее время в зоне бедствия работают спасательные службы и пожарные, принимаются необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами.