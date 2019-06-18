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Землетрясение в Китае

В Китае произошло два мощных землетрясения, есть погибшие

© AP Photo /
Происшествия
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Жертвами разрушений стали 13 человек, колебаний в данном районе больше не ожидается.

ТАШКЕНТ, 18 июн – Sputnik. Жители китайской провинции Сычуань пережили два мощных землетрясения за последние сутки, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

© Sputnik / Всеволод Тарасевич
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По имеющимся данным, жертвами разрушений стали 13 человек, еще 134 получили ранения различной степени тяжести. 

Два мощных землетрясения были зафиксированы в понедельник вечером 17 июня. Первое магнитудой 6 баллов произошло в 20:55 по местному времени (19:55 по Ташкенту) в уезде Чаннин округа Ибинь. Второе магнитудой 5,1 баллов было зафиксировано спустя 40 минут в уезде Гун того же округа.

Позже в этом же районе произошло еще несколько повторных толчков различной магнитуды. По данным провинциальной сейсмологической службы, сильных колебаний в данном районе больше не ожидается.

В настоящее время в зоне бедствия работают спасательные службы и пожарные, принимаются необходимые меры по ликвидации последствий землетрясения. Спасатели продолжают поиск людей, которые могут находиться под завалами.

Теги:
землетрясение, Китай, Китай



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