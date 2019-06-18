В Узбекистане мошенник обманул знакомого на 1,5 тысячи долларов

Злоумышленник пообещал потерпевшему, что его родственники получат работу в Южной Корее.

ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. В Узбекистане возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который воспользовался доверием знакомого и обманул его на крупную сумму.

По данным пресс-службы ГУВД Ташкента, в марте прошлого года 52-летний уроженец Самаркандской области Мирравшан Х. пообещал 49-летнему уроженцу Ферганской области Хусниддину С. отправить на работу в Южную Корею его родственников — сына и двоих племянников.

Злоумышленник взял у потерпевшего полторы тысячи долларов, но так и не выполнил обещание. Деньги он потратил на свои нужды. В отношении него возбуждено дело о мошенничестве.

В мае сотрудники правоохранительных органов задержали в Ташкенте мошенника, который пообещал знакомому работу в Японии. Свои услуги он оценил 6,2 тысячи долларов США и 4,5 миллиона сумов.