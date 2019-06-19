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Младенец

В Ташкенте молодые супруги пытались продать ребенка за 9 тысяч долларов

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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Семейной паре грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

ТАШКЕНТ, 19 июн – Sputnik. Сотрудники полиции задержали в Ташкенте молодую пару при попытке продать своего девятимесячного ребенка за 9 тысяч долларов, сообщает в среду управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.

Грудной ребенок на руках
CC0 / Unsplash / Wes Hicks
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По данным управления, в результате проведенных оперативных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в Ташкенте районе были задержаны 23-летний мужчина и 26-летняя женщина, которые пыталась продать девятимесячного новорожденного ребенка своей знакомой за 9 тысяч долларов.

"Молодая пара и покупательница были задержаны с поличным при получении оплаты за покупку ребенка", - говорится в сообщении.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "торговля несовершеннолетними", ведутся следственные действия, добавили в управлении. Санкции по данный статье предусматривают наказание в виде лишения свободы от 8 до 12 лет.

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Теги:
продажа детей, Ташкент, Узбекистан



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