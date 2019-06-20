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В Самарской области трое узбекистанцев пострадали в ДТП

© Pixabay
Происшествия
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В каком состоянии находятся пострадавшие, пока не сообщается.

ТАШКЕНТ, 20 июн — Sputnik. В Самарской области вечером 17 июня произошло ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, трое из которых — граждане Узбекистана.

Знак аварийной остановки
© Pixabay
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По данным МИД республики, все, кто получил травмы, были доставлены в Тольяттинскую городскую клиническую больницу №5. В каком состоянии пострадавшие, в ведомстве пока не сообщили.

Генеральное консульство Узбекистана в Казани держит ситуацию на контроле.

Гражданам республики, находящимся на территории Приволжского федерального округа России*, напомнили, что они могут при необходимости обращаться в Генконсульство страны в Казани по номеру: +7 (967) 772 66 00.

* ПФО включает в себя следующие субъекты: Республика Башкортостан, Кировская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Чувашская Республика.

Теги:
Узбекистан, Узбекистанцы, авария, Россия, Самарская область, ДТП



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