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Мигранты из Узбекистана и Таджикистана напали на школьниц в РФ

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Трое злоумышленников ограбили подростков в Ленинградской области.

ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В Ленинградской области мигранты из Таджикистана и Узбекистана напали на школьниц и ограбили их, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщают правоохранители, в поселке Щеглово-1 трое мигрантов напали на 14-летних девочек. Мужчины использовали перцовый балончик, а затем отобрали смартфоны у школьниц.

Полиция задержала 22-летнего уроженца из Таджикистана и двух граждан Узбекистана.

В отношении грабителей возбуждено уголовное дело. Уточняется, что мигранты нигде официально не трудоустроены.

Теги:
нападение, трудовые мигранты, Мигранты, мигрант, ограбление



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