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Пешеходный переход возле хокимианта Ташкента

Пьяная девушка насмерть сбила пешехода в Ташкенте

Sputnik
Происшествия
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Столичное ГУВД рассказало о страшном ДТП, в результате которого пешеход скончался на месте.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. На пересечении улиц Мирзо-Улугбек и Махтумкули в Яшнабадском районе произошло ДТП, сообщили в ГУВД Ташкента.

Как сообщили в управлении, водитель Nissan Maxima, 31-летняя девушка совершила наезд на пешехода, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

© Водители Ташкента / Facebook
В Ташкенте автомобиль перевернулся в результате ДТП – фото
Отмечается, что мужчина находился на пешеходном переходе, а девушка управляла транспортным средством с превышением скорости.

Напомним, что недавно на Ташкентской автодороге 23-летний водитель Daewoo Labo сбил мужчину, переходившего проезжую часть в неположенном месте. Пострадали и автомобилист, и пешеход. Водители, ставшие свидетелями ДТП, отвезли их в больницу. 

Теги:
пешеходы, пешеход, авария, ДТП, Ташкент, Ташкент, пьяный водитель, пьяный



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