Житель Ташкента превратил свою квартиру в бордель

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. Житель Ташкента превратил свою квартиру в Юнусабадском районе в заведение для любовных утех. Притон был выявлен утром 22 июня, сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что 46-летний Рамиль М. регулярно пускал в собственную квартиру "желающих уединиться". За эту услугу он брал 100 тысяч сумов.

По данному факту возбуждено дело по статье 131 ("Сводничество или содержание притонов") Уголовного кодекса Узбекистана.

Ранее Кибрайский районный суд по уголовным делам Ташкентской области отправил за решетку на полтора года гражданку Н., которая сдавала дачу под притон, а недвижимость конфисковали в доход государства.

Женщина сдавала посуточно дачный дом для женщин легкого поведения и их клиентов. В ходе оперативного мероприятия сотрудники правоохранительных органов — женщина и двое мужчин под видом клиентов заплатили "бизнесвумен" мечеными купюрами.