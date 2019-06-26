Узбекистанец зарезал жену и дочь родного брата

Мужчины не смогли договориться, как распорядятся деньгами от продажи родительского дома.

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Наманганской области узбекистанца, который убил супругу и дочь родного брата.

По данным Генпрокуратуры республики, родственники не смогли поделить 97 миллионов сумов, вырученные от продажи унаследованного от родителей дома. Поздним вечером 24 июня между мужчинами произошел конфликт, и злоумышленник А.А. набросился с ножом на жену и детей брата, после чего сбежал.

Женщина и одна из дочерей получили смертельные ранения, младшую девочку врачам удалось спасти.

В отношении А.А. возбудили уголовное дело, идет следствие.

Ранее в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области близкие родственники устроили поножовщину. Пьяный Т.И. ударил ножом супругу своего брата, мужчина в ответ огрел нетрезвого родственника камнем по голове. Рассвирепевший Т.И. ранил ножом еще и брата. Мужа и жену пришлось госпитализировать. Злоумышленника задержали.