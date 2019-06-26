Узбекистанец зарезал жену и дочь родного брата

ТАШКЕНТ, 26 июн — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Наманганской области узбекистанца, который убил супругу и дочь родного брата.
Женщина и одна из дочерей получили смертельные ранения, младшую девочку врачам удалось спасти.
В отношении А.А. возбудили уголовное дело, идет следствие.
Ранее в Шахрисабзском районе Кашкадарьинской области близкие родственники устроили поножовщину. Пьяный Т.И. ударил ножом супругу своего брата, мужчина в ответ огрел нетрезвого родственника камнем по голове. Рассвирепевший Т.И. ранил ножом еще и брата. Мужа и жену пришлось госпитализировать. Злоумышленника задержали.