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Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты

Отравившихся в Подмосковье мигрантов выписали из больницы

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Происшествия
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Ранее около 50 иностранцев, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления.

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Все граждане Таджикистана, отравившиеся на одном из предприятий в подмосковном Одинцово, выписаны из больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагима Ахмедова.

Global Look Press/Pat Morris
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Сейчас ведутся переговоры с работодателем иностранцев по вопросу выплаты компенсаций.

Ранее около 50 граждан Таджикистана, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления. Рабочие неоднократно жаловались, что были вынуждены питаться в местной столовой, несмотря на то, что еда там была плохого качества.

"Сейчас предательство Минтруда Таджикистана ведет переговоры с работодателями 50 отравившихся мигрантов по вопросу выплаты им компенсаций... Врачи диагностировали у госпитализированных рабочих кампилобактериоз - острую кишечную инфекцию", - сказал он.

Причина заражения кампилобактериозом - загрязненные мясные продукты, молоко и вода.

Роспотребнадзор из-за массового отравления рабочих до выяснения обстоятельств произошедшего приостановил работу столовой, где питались иностранные граждане.

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Теги:
Таджикистан, отравление, Московская область, Россия



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