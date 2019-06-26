Отравившихся в Подмосковье мигрантов выписали из больницы

Ранее около 50 иностранцев, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления.

ТАШКЕНТ, 26 июн – Sputnik. Все граждане Таджикистана, отравившиеся на одном из предприятий в подмосковном Одинцово, выписаны из больницы, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря представительства министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России Ибрагима Ахмедова.

Сейчас ведутся переговоры с работодателем иностранцев по вопросу выплаты компенсаций.

Ранее около 50 граждан Таджикистана, работающих на предприятии по производству дверей и окон в Одинцово, обратились за медицинской помощью после сильного отравления. Рабочие неоднократно жаловались, что были вынуждены питаться в местной столовой, несмотря на то, что еда там была плохого качества.

"Сейчас предательство Минтруда Таджикистана ведет переговоры с работодателями 50 отравившихся мигрантов по вопросу выплаты им компенсаций... Врачи диагностировали у госпитализированных рабочих кампилобактериоз - острую кишечную инфекцию", - сказал он.

Причина заражения кампилобактериозом - загрязненные мясные продукты, молоко и вода.

Роспотребнадзор из-за массового отравления рабочих до выяснения обстоятельств произошедшего приостановил работу столовой, где питались иностранные граждане.