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В Ташкенте водитель грузовика уснул за рулем и протаранил шесть авто

© Pixabay
Происшествия
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В ДТП пострадала девушка, шедшая по обочине.

ТАШКЕНТ, 26 июн - Sputnik. В Чиланзарском районе Ташкента на улице Бунёдкор 32-летний водитель грузового автомобиля марки Howo Талгат Т. выехал на встречную полосу и столкнулся с шестью автомобилями.

Капельница
© Sputnik / Алексей Куденко
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Как сообщает пресс-служба ГУВД узбекской столицы, грузовик протаранил три авто марки Daewoo Matiz, а также Chevrolet Cobalt, Lacetti и Spark.

Среди водителей пострадавших нет. Однако отлетевшая запчасть одной из машины травмировала шедшую по обочине дороги 21-летнюю Санобар Т. Она получила незначительные телесные повреждения и обратилась за медпомощью. 

Согласно предварительной версии, авария произошла из-за того, что Талгат Т. уснул за рулем. Детали совершенного ДТП и размер причиненного материального ущерба уточняется.




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