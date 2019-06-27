Мужчина упал на рельсы в ташкентском метро

Гражданин почувствовал себя плохо и свалился на железнодорожное полотно.

ТАШКЕНТ, 27 июн – Sputnik. В ташкентском метро мужчина 1991 года рождения упал на рельсы. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".

В четверг, 27 июня, приблизительно в 09:20 на станции метро "Беруний" узбекистанец, стоя на краю платформы, почувствовал себя плохо и упал на железнодорожное полотно.

© UzNews.uz В ташкентском метрополитене мужчина упал на рельсы

Сотрудники станции помогли ему выбраться и оказали первую помощь. Гражданин не получил видимых травм. Он признался, что неважно чувствовал себя еще до того, как спустился в подземку.

Происшествие не отразилось на графике движения поездов метрополитена.