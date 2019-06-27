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Рынок Абу-Сахий в Ташкенте

В Ташкенте произошел пожар на одном из крупнейших рынков - видео

REUTERS / Stringer
Происшествия
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Пламя уничтожило 200 квадратных метров склада.

ТАШКЕНТ, 27 - Sputnik. В Ташкенте горят склады ООО "Бектопа курилиш" на рынке "Абу сахий", сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как огромные клубы черного дыма поднимаются в воздух, а на месте происшествия работает пожарная бригада.

По обновленной информации ГУВД, в настоящее время пожар полностью потушен. Пламя уничтожило 200 квадратных метров склада и хранившиеся там товары (обои, ламинат). Жертв и пострадавших нет. 

"Абу сахий" - крупнейший вещевой рынок узбекской столицы. До июля 2018 года он принадлежал младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лоле Каримовой-Тилляевой.

Теги:
пожар, Ташкент, Узбекистан



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