В Ташкенте произошел пожар на одном из крупнейших рынков - видео

ТАШКЕНТ, 27 - Sputnik. В Ташкенте горят склады ООО "Бектопа курилиш" на рынке "Абу сахий", сообщают очевидцы в социальных сетях.

На кадрах видно, как огромные клубы черного дыма поднимаются в воздух, а на месте происшествия работает пожарная бригада.

По обновленной информации ГУВД, в настоящее время пожар полностью потушен. Пламя уничтожило 200 квадратных метров склада и хранившиеся там товары (обои, ламинат). Жертв и пострадавших нет.

"Абу сахий" - крупнейший вещевой рынок узбекской столицы. До июля 2018 года он принадлежал младшей дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова Лоле Каримовой-Тилляевой.