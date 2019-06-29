Возбуждено уголовное дело по факту гибели девушки на аттракционе в Джизаке

Аттракцион во время движения сломался пополам и вместе с людьми рухнул на землю с высоты в семь метров.

ТАШКЕНТ, 29 июн - Sputnik. Следственный департамент УВД Джизакской области 28 июня возбудил уголовное дело по факту гибели девушки 1999 года рождения на аттракционе "Летающая тарелка" в парке "Истиклол".

Дело заведено по статье "Нарушение правил по технике безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда лицом, ответственным за их соблюдение, повлекшее смерть человека".

Ранее в Сети были опубликованы страшные кадры трагедии. На них видно, как аттракцион ломается пополам и ударяется об землю. Слышны крики, к рухнувшей кабинке с людьми тут же подбегают другие посетители парка.

Как уточняет Генпрокуратура, аттракцион в частном парке начал эксплуатироваться с марта 2019 года.

В настоящее время представители профильных структур изучают причины произошедшего.