Парню из Хорезма грозит тюремный срок за помощь соседке

ТАШКЕНТ, 2 июл - Sputnik. Молодой парень из Хорезма решил помочь соседке, которая звала на помощь и остановил нападавшего на нее мужчину, однако тот скончался от удара по голове, сообщает МВД Узбекистана.

"1 июля 2019 года в 01.30 в Багатском районе Хорезмской области 21-летний житель махалли "Кумбодок" М.Р., услышав крики о помощи 41-летней соседки Д.Р. пришел на место происшествия, увидел убегающего 44-летнего Ш.М., начал преследовать его, после чего дал подножку. Когда Ш.М. упал на землю и ударился головой, М.Р. ударил его ногой по голове", - говорится в сообщении.

По словам МВД, пострадавший был сразу же госпитализирован, однако его не удалось спасти и он скончался в больнице.

На данный момент М.Р. задержан, возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Напомним, сегодня также стало известно о том, неизвестный водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП в Каракалпакстане.

МВД Узбекистана также обращается к гражданам, если вы были свидетелем данной ситуации или владеете какой-либо информацией о водителе или его автомобиле, просим сообщить в территориальные отделы органов внутренних дел или по телефону "102".