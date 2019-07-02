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Сотрудник ГАИ

В Ташкенте двое парней и девушка угнали машину и попали в ДТП

Sputnik
Происшествия
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Водитель оставил свой автомобиль незапертым и с ключом в замке зажигания. 

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В Ташкенте двое парней и девушка угнали Chevrolet Spark, попали в ДТП и бросили автомобиль на месте происшествия.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД Ташкента, владелец машины вечером 29 июня оставил ее на дороге около Парка культуры и отдыха имени Гафура Гуляма в Чиланзарском районе — незапертую и с ключом в замке зажигания. 

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Сотрудники правоохранительных органов просмотрели записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что на машине уехали трое неизвестных лиц. По всем подразделениям органов внутренних дел была разослана ориентировка на подозреваемых — двоих молодых людей и девушку, а также на угнанное авто.

Подозреваемые были задержаны ранним утром 30 июня в Мирзо-Улугбекском районе столицы. Машины при них не было.

"По признанию одного из подозреваемых — 21-летнего Кахрамонхужа М., он, воспользовавшись тем, что машина была открыта, угнал ее. На данном автомобиле он совершил ДТП в Шайхантахурском районе и там же ее бросил", — отметили в ГУВД.

Возбуждено дело по части 1 статьи 267 ("Угон транспортного средства") Уголовного кодекса Узбекистана.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, нацгвардия, ГУВД Ташкента, угон автомобиля, автоугон, Угон



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