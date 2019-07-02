В России при пожаре на глубоководном аппарате погибли 14 моряков

ЧП произошло 1 июля, Минобороны РФ сообщило об этом только сегодня.

ТАШКЕНТ, 2 июл — Sputnik. В территориальных водах России 1 июля погибли 14 моряков, пишет РИА Новости. Они стали жертвами пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, изучавшем придонное пространство и дно Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ.

По данным Минобороны страны, ЧП возникло при проведении биометрических измерений.

Моряки погибли от отравления продуктами горения. В ведомстве добавили, что потушить пожар удалось благодаря самоотверженным действиям команды.

В настоящее время аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

Причины возгорания сейчас устанавливают. Расследование контролирует главнокомандующий ВМФ Николай Евменов.