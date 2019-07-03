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кулак, архивное фото

ГУВД назвало причину самосуда над мужчинами на рынке "Куйлюк"

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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В соцсетях распространилось видео с жестоким избиением двоих мужчин на рынке "Куйлюк" в Ташкенте.

ТАШКЕНТ, 3 июл — Sputnik. ГУВД Ташкента опубликовало официальный комментарий относительно видео, где несколько человек избивают двоих мужчин на рынке "Куйлюк" в Ташкенте.

Сотрудники УКД ОВД Бектемирского района в ходе проверки установили, что инцидент произошел 2 июля около 16:30 часов. Продавцы этого рынка — житель Кашкадарьинской области Суннатилло Ш. и уроженец Сурхандарьинской области Алишер Т. заметили, что двое неизвестных вскрывают Chevrolet Cobalt, принадлежащий жителю Кашкадарьинской области Жохонгиру Э.

Суннатилло Ш., Алишер Т. и еще один продавец данного рынка Шухрат Ш. напали на злоумышленников и учинили расправу над ними, хотя необходимо было сообщить об увиденном сотрудникам органов внутренних дел. Взломщиками оказались ранее судимые жители Ферганской области Сайиджоном Т. и Ахадом К. Им были нанесены телесные повреждения.

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В отношении Суннатилло Ш., Алишера Т. и Шухрата Ш. возбуждено дело по части 2 статьи 277 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Узбекистана.

Также заведено дело по факту попытки кражи денег из автомобиля со стороны Сайиджона Т. и Ахада К. (статья 25 и часть 2 статьи 169 УК). Идет предварительное следствие. 

Теги:
Ташкент, рынок, уголовное дело, драка, ГУВД Ташкента



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