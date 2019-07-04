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Полиция и скорая помощь

Мигрант из Узбекистана стал жертвой ДТП во Владивостоке

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Происшествия
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Тело умершего будет транспортировано на родину за счет Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за границей.

ТАШКЕНТ, 4 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана О.Р. 30 июня скончался во Владивостоке в результате ДТП. По данным пресс-службы МИД республики, мужчина находился и трудился в Приморском крае на законных основаниях с мая прошлого года.

В настоящее время решается вопрос о транспортировке тела умершего на родину за счет Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, работающих за границей.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся на территории Дальневосточного федерального округа России*, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генеральное консульство республики во Владивостоке по номерам: +7 (423) 260 48 00, +7 (951) 018 70 07.

* ДФО включает в себя следующие субъекты: Амурская область, Еврейская автономная область, Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ.

Теги:
МИД Узбекистана, узбекистанец, Владивосток, Россия, ДТП



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