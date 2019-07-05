На Иссык-Куле мужчина убил двоих человек и взял женщину в заложницы

Как сообщает МВД, сейчас ведется спецоперация по освобождению заложницы.

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. Cторож лагеря "Хан-Тенири" вблизи границы с Китаем зашел в столовую и, застрелив замначальника и местного работника, взял женщину в заложницы, сообщает Sputnik Кыргызстан.

4 июля в 12:20 в дежурную часть ОВД Ак-Сууйского района поступило сообщение с пограничной заставы, что в сыртовой зоне "Энгилчек" неизвестный застрелил 48-летнего заместителя начальника лагеря "Хан-Тенири".

Охотничий лагерь "Хан Тенгри" находится в 170-180 километрах к востоку от Каракола недалеко от границы Китая.

По некоторой информации, мужчина, работавший сторожем, войдя в столовую, выстрелил и смертельно ранил замначальника лагеря в грудь. После ранение получил еще один работник лагеря.

Подозреваемый в убийстве взял в заложницы находившуюся в смене сотрудницу противочумной станции и скрылся с места происшествия.

Идет спецоперация по задержанию подозреваемого и освобождению заложницы. На место направлен спецназ.