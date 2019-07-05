Из Узбекистана пытались вывезти древние монеты в Афганистан

ТАШКЕНТ, 5 июл — Sputnik. В Сурхандарьинской области пресекли попытку незаконного вывоза восьми древних монет в Афганистан, сообщает пресс-служба ГТК.

Как сообщается, при проверке ручной клади у одного из граждан обнаружили металлические монеты, которые злоумышленник пытался спрятать от сотрудников таможенного контроля.

После проведенной проверки выяснилось, что монеты относятся к периоду Греко-Бактрийского государства, а также Кушанского царства, существовавших на территории Узбекистана в I-II веках нашей эры. Стоимость таких монет по предварительным оценкам составляет 7,5 тысячи долларов. Они будут переданы на хранение в Сурхандарьинский государственный археологический музей.