Спасатели в Ташкенте предотвратили ЧС техногенного характера

Контейнер с двумя видами фреонов и сжиженным газом продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из предприятий на улице Чукурсай в Алмазорском районе города стоит привезенный из Китая контейнер, который источает неприятный запах и издает шумы, похожие на хлопки.

На место оперативно прибыли спасатели. Профессионалы обезвредили контейнер.

© Telegram / МЧС Узбекистана Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера

Впоследствии выяснилось, что в контейнере находились два вида фреонов и сжиженный газ, он продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка.

Фреоны применяются как хладагенты, пропелленты, вспениватели и растворители. Они не горят на воздухе, невзрывоопасны при контакте с открытым пламенем, но при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются ядовитые продукты.

Груз предназначался для одного из столичных предприятий в Чиланзарском районе, отметили в пресс-службе. После оперативных мероприятий его доставили по нужному адресу.