12:29 07 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB135.83
  • EUR9747.76
  • USD8574.74
Поиск

Спасатели в Ташкенте предотвратили ЧС техногенного характера

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
Получить короткую ссылку
32210

Контейнер с двумя видами фреонов и сжиженным газом продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка. 

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, 6 июля в дежурную часть поступило сообщение о том, что около одного из предприятий на улице Чукурсай в Алмазорском районе города стоит привезенный из Китая контейнер, который источает неприятный запах и издает шумы, похожие на хлопки.

На место оперативно прибыли спасатели. Профессионалы обезвредили контейнер.

Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера
© Telegram / МЧС Узбекистана
Сотрудники МЧС в Ташкенте предотвратили чрезвычайную ситуацию техногенного характера

Впоследствии выяснилось, что в контейнере находились два вида фреонов и сжиженный газ, он продолжительное время стоял под палящим солнцем, из-за чего произошла утечка. 

Фреоны применяются как хладагенты, пропелленты, вспениватели и растворители. Они не горят на воздухе, невзрывоопасны при контакте с открытым пламенем, но при нагревании фреонов свыше 250 °C образуются ядовитые продукты.

Груз предназначался для одного из столичных предприятий в Чиланзарском районе, отметили в пресс-службе. После оперативных мероприятий его доставили по нужному адресу.

Теги:
Узбекистан, Ташкент, Газ, МЧС



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Производство автомобилей на заводе Узавтомоторс
UzAuto Motors изнутри: как производят автомобили в Узбекистане – фото
Докукарекался: во Франции судят петуха за слишком ранние крики – видео
Докукарекался: во Франции петуха судят за слишком ранние крики – видео
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому
Как спасти утопающего и не пойти ко дну самому

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054