В Ташкентской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать на дороге

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода в Ахангаранском районе Ташкентской области.

По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошел в 03:30 часов 6 июля на 151 километре автомагистрали "Ташкент – Ош". Водитель автомобиля неустановленной марки сбил 46-летнего жителя Коканда К. Рахматкулова и скрылся.

Пострадавший умер на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Свидетелей происшествия и тех, кто обладает какой-либо информацией о водителе и его машине, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел — лично или позвонив по номеру 102.