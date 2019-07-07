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В Ташкентской области водитель сбил пешехода и оставил его умирать на дороге

© Fotolia / Jan H. Andersen
Происшествия
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Возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника ДТП.

ТАШКЕНТ, 7 июл — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают водителя, который насмерть сбил пешехода в Ахангаранском районе Ташкентской области.

Сотрудник ГАИ
Sputnik
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По данным пресс-службы МВД республики, инцидент произошел в 03:30 часов 6 июля на 151 километре автомагистрали "Ташкент – Ош". Водитель автомобиля неустановленной марки сбил 46-летнего жителя Коканда К. Рахматкулова и скрылся.

Пострадавший умер на месте происшествия. 

Возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Свидетелей происшествия и тех, кто обладает какой-либо информацией о водителе и его машине, просят обратиться в территориальные отделы органов внутренних дел — лично или позвонив по номеру 102.

Теги:
МВД, Ташкентская область, смерть, ДТП



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