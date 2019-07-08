Раскрыты шокирующие подробности дела матери, бросившей младенца в туалете

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана рассказали подробности дела молодой женщины, бросившей своего новорожденного ребенка в общественном туалете на рынке в Денауском районе Сурхандарьинской области.

По данным ведомства , днем второго июля гражданка Ф.Т. 1999 года рождения родила в женском туалете на рынке "Хабибабад" в МСГ "Лолазор" и оставила малыша там. Женщина, зашедшая в туалет после нее, услышала плач младенца и позвала на помощь. Ребенка госпитализировали.

Известно, что его доставили в перинатальный центр в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, сейчас малыш находится на искусственном вскармливании. Врачи борются за его жизнь.

Ф.Т. задержана. В отношении нее возбуждено дело по статьям 25 и 99 Уголовного кодекса — "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка". Идет следствие.