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Младенец

Раскрыты шокирующие подробности дела матери, бросившей младенца в туалете

CC BY-SA 2.0 / Bridget Coila / Holding Hands With a Newborn Baby
Происшествия
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В отношении женщины возбуждено дело по двум статьям Уголовного кодекса.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Узбекистана рассказали подробности дела молодой женщины, бросившей своего новорожденного ребенка в общественном туалете на рынке в Денауском районе Сурхандарьинской области.

Новорожденный ребенок
© AFP 2018 / PATRICK LIN
В Сурхандарье мать оставила новорожденную дочь в общественном туалете
По данным ведомства, днем второго июля гражданка Ф.Т. 1999 года рождения родила в женском туалете на рынке "Хабибабад" в МСГ "Лолазор" и оставила малыша там. Женщина, зашедшая в туалет после нее, услышала плач младенца и позвала на помощь. Ребенка госпитализировали.

Известно, что его доставили в перинатальный центр в тяжелом состоянии. По данным Минздрава, сейчас малыш находится на искусственном вскармливании. Врачи борются за его жизнь.

Ф.Т. задержана. В отношении нее возбуждено дело по статьям 25 и 99 Уголовного кодекса — "Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка". Идет следствие.

Теги:
Сурхандарьинская область, Узбекистан, мать, младенец



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