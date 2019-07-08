ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля, правила нарушили все - фото

Сразу несколько автомобилей столкнулись в столице. Как сообщил корреспондент Sputnik Узбекистан все машины, которые пострадали в ДТП, нарушали правила.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на улице Лайлитугон в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля

Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля

Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал). Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля

В результате, повреждены сразу 4 авто.

Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила:

Damas не соблюдал скоростной режим и дистанцию;

Ravon Nexia пыталась развернуться в неположенном месте, фактически создав аварийную ситуацию;

Мирно стоящие Spark и Nexia были припаркованы на тротуаре.

На место уже прибыли сотрудники ГАИ. Им и предстоит найти виновника ДТП.