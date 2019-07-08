ДТП в Ташкенте: пострадало 4 автомобиля, правила нарушили все - фото

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. ДТП с участием сразу 4 автомобилей произошло на улице Лайлитугон в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Служебный Damas, принадлежащий одному из банков, ехав на большой скорости, увидел перед собой автомобиль Ravon Nexia, которая хотела развернуться, и резко дёрнул руль на право.
Damas задел заднее крыло Nexia и припаркованный рядом серый Spark, а затем на большой скорости вылетел в арык (оросительный канал). Более того, Spark от сильного удара отлетел в другой рядом стоящий автомобиль Nexia.
В результате, повреждены сразу 4 авто.
Самое примечательное в этой истории то,что все машины,которые пострадали в ДТП, нарушали правила:
- Damas не соблюдал скоростной режим и дистанцию;
- Ravon Nexia пыталась развернуться в неположенном месте, фактически создав аварийную ситуацию;
- Мирно стоящие Spark и Nexia были припаркованы на тротуаре.
На место уже прибыли сотрудники ГАИ. Им и предстоит найти виновника ДТП.