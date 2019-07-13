В Ташкенте вспыхнул строящийся жилой комплекс Mirabad Avenue - видео

Пожар начался во время проведения сварочных работ на крыше.

ТАШКЕНТ, 13 июл - Sputnik. В Ташкенте вспыхнул строящийся жилой комплекс Mirabad Avenue, передают узбекские СМИ со ссылкой на Управление пожарной безопасности столицы.

Уточняется, что горели деревянные строительные леса на крыше. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Сотрудникам МЧС пришлось задействовать восемь единиц пожарной техники, и огонь удалось ликвидировать.

Эксперты предполагают, что леса вспыхнули из-за нарушений правил пожарной безопасности во время сварочных работ.

Сумма причиненного ущерба пока не установлена. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

Ранее в ЖК Mirabad Avenue горело подвальное помещение. Тогда причиной огня стала неосторожность при курении.