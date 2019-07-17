Узбекистанец пытался вывезти из Краснодара детенышей леопарда и тигренка

Леопардам было всего по 1,5 месяца, а белому бенгальскому тигренку - 2,5 месяца.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистанец хотел нелегально вывезти из России двух детенышей леопарда и бенгальского тигренка через аэропорт Краснодара, передает пресс-служба Краснодарской таможни.

Уточняется, что сотрудники таможенного поста аэропорта Краснодара досмотрели багаж гражданина Узбекистана 1985 года рождения, пересекающего "зеленый коридор".

В его вещах они нашли два контейнера с тремя детенышами диких животных без разрешительных документов на экспорт.

© Федеральная таможенная служба РФ Краснодарскими таможенниками пресечена попытка незаконного перемещения через границу двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка

Специалисты выяснили, что самке и самцу леопарда было всего по 1,5 месяца, а белому бенгальскому тигренку - 2,5 месяца.

Леопард внесен в Красную книгу Российской Федерации и включен в перечень особо ценных диких животных.

© Федеральная таможенная служба РФ Краснодарскими таможенниками пресечена попытка незаконного перемещения через границу двух детенышей леопарда и одного бенгальского тигренка

Отмечается, что таким образом была пресечена попытка контрабанды в Республику Узбекистан диких животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС) и занесенных в Красную книгу РФ.

Животных поместили в Краснодарский зоопарк, сейчас устанавливается их стоимость.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.