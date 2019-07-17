Узбекистанец пытался вывезти из Краснодара детенышей леопарда и тигренка

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. Узбекистанец хотел нелегально вывезти из России двух детенышей леопарда и бенгальского тигренка через аэропорт Краснодара, передает пресс-служба Краснодарской таможни.
Уточняется, что сотрудники таможенного поста аэропорта Краснодара досмотрели багаж гражданина Узбекистана 1985 года рождения, пересекающего "зеленый коридор".
В его вещах они нашли два контейнера с тремя детенышами диких животных без разрешительных документов на экспорт.
Специалисты выяснили, что самке и самцу леопарда было всего по 1,5 месяца, а белому бенгальскому тигренку - 2,5 месяца.
Леопард внесен в Красную книгу Российской Федерации и включен в перечень особо ценных диких животных.
Отмечается, что таким образом была пресечена попытка контрабанды в Республику Узбекистан диких животных, попадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС) и занесенных в Красную книгу РФ.
Животных поместили в Краснодарский зоопарк, сейчас устанавливается их стоимость.
В отношении мигранта возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.