В РФ почти 70 узбекистанцев попали в больницу с отравлением

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Самарской области госпитализированы 68 граждан Узбекистана, сообщает МИД республики.

По информации от СК, несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

За два дня в больницу доставлены 68 человек с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Сейчас они госпитализированы.

Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления выясняются.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан взяла ситуацию под свой контроль.