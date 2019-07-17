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В больнице

В РФ почти 70 узбекистанцев попали в больницу с отравлением

© Sputnik / Варвара Гертье
Происшествия
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Массовое отравление граждан Узбекистана произошло в Самарской области.

ТАШКЕНТ, 17 июл — Sputnik. В Самарской области госпитализированы 68 граждан Узбекистана, сообщает МИД республики.

По информации от СК, несколько узбекистанцев приехали в село Кошелевка Сызранского района Самарской области, чтобы заниматься сельскохозяйственными работами. Как позже уточнили в МИД, они работали на предприятии "Кошелевский посад".

За два дня в больницу доставлены 68 человек с диагнозом "отравление неустановленным веществом". Сейчас они госпитализированы.

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© Sputnik / Руслан Кривобок
Стала известна причина массового отравления в Ташкенте
Работодатель уже заявил, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана. Как сообщается, все они работали легально и имеют трудовые соглашения.

Причины массового отравления выясняются.

Министерство иностранных дел Республики Узбекистан взяла ситуацию под свой контроль.

Теги:
Россия, МИД Узбекистана, больница, трудовые мигранты, Мигранты, кишечное отравление, пищевое отравление, отравление газом, отравление



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