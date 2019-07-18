Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 120 (Бесакалбазлык — мужеложство).

ТАШКЕНТ, 18 июл - Sputnik. В Ташкенте задержали геев, сообщает UPL.uz.

"Правоохранительные органы задержали двух мужчин, которые были в сексуальных отношениях друг с другом. Мужчины были задержаны в одной из квартир квартала №3 Чиланзарского района", - говорится в сообщении.

Против задержанных было возбуждено уголовное дело по статье 120 (Бесакалбазлык — мужеложство).

Согласно данной статье мужчины могут получить наказание в виде ограничения свободы от одного года до трех лет.

Напомним, в 2017 году узбекская милиция задержала группу лиц, подозреваемых в жестоком избиении молодого человека за то, что он, предположительно, является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации.

Узбекская милиция задержала подозреваемых в избиении гея >>

В узбекистанских группах в социальных сетях появилось видео жестокого избиения молодого человека из-за его сексуальной ориентации. В частности, лица, снимавшие ролик, угрожая насильственной расправой, заставили потерпевшего раздеться догола. Затем они продолжили измываться над юношей различными способами, угрожая его зарезать.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 103 части 2 (доведение до самоубийства), 112 части 1 (угроза убийством или применением насилия), 140 части 2 (оскорбление), 164 части 2 (разбой), 277 части 2 (хулиганство).