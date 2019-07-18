На западе Узбекистана произошло аварийное отключение ТЭС

Из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и автономии Каракалпакстан нет электричества. Выяснением причин ЧС занимается специальная комиссия.

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Аварийное отключение двух энергоблоков произошло утром 18 июля на Тахиаташской тепловой электростанции (ТЭС) в Узбекистане, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Министерства энергетики республики.

"Сегодня в 10:43 (08:43 по Москве) отключение произошло на первом энергоблоке Тахиаташской ТЭС после срабатывания системы технической защиты. Через 12 секунд система защиты сработала на втором энергоблоке и одном из трех турбогенераторов", — сказал представитель министерства.

Создана комиссия по выяснению причин чрезвычайной ситуации, работы по подключению двух энергоблоков продолжаются.

По данным представителя ТЭС, из-за остановки работы энергоблоков в нескольких районах Хорезмской области и автономии Каракалпакстан отключена подача электричества.

"Причина устанавливается. Возможно, из-за линии электропередачи. Неизвестно, когда работы по подключению будут завершены", — добавил собеседник.

Установленная мощность Тахиаташской ТЭС составляет 730 МВт. В составе станции два энергоблока и три турбогенератора.

Электростанция обеспечивает электроэнергией северо-запад страны — Каракалпакстан и Хорезмскую область. В декабре 2016 года консорциум южнокорейских Hyundai Engineering Co. Ltd и Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. выиграл тендер на модернизацию ТЭС стоимостью около 700 миллионов долларов. Реализация проекта рассчитана до конца 2021 года.

В настоящее время в энергосистеме республики действуют 48 электростанций общей мощностью более 12,4 ГВт, в том числе общая мощность 10 тепловых электростанций "Узбекэнерго" — 10,6 ГВт.