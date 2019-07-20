16:50 20 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.34
  • EUR9673.87
  • USD8584.50
Поиск
Драка

В Ферганской области подросток ударил одноклассника камнем по голове

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
Получить короткую ссылку
55 0 0

Пострадавший госпитализирован, в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистанском районе Ферганской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который ударил одноклассника камнем по голове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики. 

Убийство ножом
© Sputnik /
В Коканде учащийся колледжа ранил ножом школьника
"Шестого июля в 22:00 часов семнадцатилетний житель села Тогай, ученик 11 класса школы №27 Ш.Р. в ходе ссоры ударил камнем по голове 17-летнего одноклассника С.Т.", — говорится в публикации.

Конфликт произошел около школы №23.

Сотрудники ОВД узнали об инциденте 12 июля — когда 51-летний житель махалли "Фаровон келажак" написал заявление в правоохранительные органы. Какое отношение он имеет к происшествию, приходится ли пострадавшему родственником — не уточняется, причина ссоры между молодыми людьми также не названа.

Пострадавшего доставили в больницу. В отношении С.Т. возбуждено уголовное дело, идет следствие.

Теги:
уголовное дело, МВД Узбекистана, госпитализация, Школа, дети, подросток



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда слова не нужны: всемирный день эмодзи
Запуск крылатых ракет
Боевой "Москит" поразил мишень - учения в Японском море
Зачем в Узбекистане получать удостоверение самозанятого
Получи и спи спокойно: плюсы удостоверения самозанятого в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054