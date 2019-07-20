В Ферганской области подросток ударил одноклассника камнем по голове

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. В Узбекистанском районе Ферганской области возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который ударил одноклассника камнем по голове. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Шестого июля в 22:00 часов семнадцатилетний житель села Тогай, ученик 11 класса школы №27 Ш.Р. в ходе ссоры ударил камнем по голове 17-летнего одноклассника С.Т.", — говорится в публикации.

Конфликт произошел около школы №23.

Сотрудники ОВД узнали об инциденте 12 июля — когда 51-летний житель махалли "Фаровон келажак" написал заявление в правоохранительные органы. Какое отношение он имеет к происшествию, приходится ли пострадавшему родственником — не уточняется, причина ссоры между молодыми людьми также не названа.

Пострадавшего доставили в больницу. В отношении С.Т. возбуждено уголовное дело, идет следствие.