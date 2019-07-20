Гражданин Узбекистана погиб в турецкой Анталье

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана З.Х. 18 июля погиб в Анталье, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.
Посольство Узбекистана в Турции взяло ситуацию на контроль и оказывает помощь родственникам погибшего. Тело соотечественника уже доставили в Стамбул, 20 июля оно будет отправлено в родную страну.
Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.
Узбекистанцам, находящимся в Турции, Ираке, ЮАР, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Посольство республики в Анкаре по номерам: +90 312 441 38 71, +90 312 441 17 46.