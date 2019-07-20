Гражданин Узбекистана погиб в турецкой Анталье

Тело соотечественника уже доставили в Стамбул, 20 июля оно будет отправлено в родную страну.

ТАШКЕНТ, 20 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана З.Х. 18 июля погиб в Анталье, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.

Мужчину на пешеходном переходе сбил мотоциклист. Он умер на месте происшествия.

Посольство Узбекистана в Турции взяло ситуацию на контроль и оказывает помощь родственникам погибшего. Тело соотечественника уже доставили в Стамбул, 20 июля оно будет отправлено в родную страну.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся в Турции, Ираке, ЮАР, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Посольство республики в Анкаре по номерам: +90 312 441 38 71, +90 312 441 17 46.