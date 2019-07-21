Стали известны подробности пожара в Бухарской области

МЧС Узбекистана рассказало о причину аварии и оценило степень угрозы для местных жителей.

ТАШКЕНТ, 21 июл — Sputnik. Стали известны подробности разрыва газопровода "Газли - Шымкент", сообщает пресс-служба МЧС.

Вчера вечером часов на территории Шофирканского района Бухарской области произошел разрыв на участке 76 км магистрального газопровода "Газли-Чимкент". Как рассказали в министерстве, данный участок проходит по пустынной безлюдной зоне. Блидайший населенный пункт находится на расстоянии в 45-50 км места аварии.

Газовая линия линия на участке 73 - 100 км сейчас отключена, чтобы не допустить утечки.

По заявлениям специалистов, на момент утечки давление газа в газопроводе составляло 33-34 атмосферы и разрыв произошел в шовной части трубы, где в результате просачивания и трения газа произошло воспламенение газовой струи.

Для ликвидации ЧС на место происшествия отправились руководители областных управлений по чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и Национальной гвардии. На месте ведутся восстановительные работы.