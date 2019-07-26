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Золото изъятое таможенной службой Узбекистана

Узбекистанец проглотил полкило золота перед вылетом из страны

© Пресс-служба ГТК РУз
Происшествия
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Мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких слитков.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили золото во внутренних органах мужчины, который собирался улететь из Узбекистана заграницу. 

Когда он проходил досмотр, сканирование показало, что у него в организме есть инородные металлические предметы.

Впоследствии выяснилось, что мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких золотых слитков общим весом более 434 граммов.

Изъятые таможенниками ювелирные украшения
© Пресс-служба ГТК РУз
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По факту правонарушения идут проверки. 

Подобный случай ранее произошел в столице в мае: в желудке женщины, которая тоже собиралась улететь из Узбекистана, был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.

Теги:
Государственный таможенный комитет, Узбекистан, золото



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