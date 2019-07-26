Узбекистанец проглотил полкило золота перед вылетом из страны

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили золото во внутренних органах мужчины, который собирался улететь из Узбекистана заграницу.
Когда он проходил досмотр, сканирование показало, что у него в организме есть инородные металлические предметы.
Впоследствии выяснилось, что мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких золотых слитков общим весом более 434 граммов.
Подобный случай ранее произошел в столице в мае: в желудке женщины, которая тоже собиралась улететь из Узбекистана, был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.
По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.
В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.