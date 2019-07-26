Узбекистанец проглотил полкило золота перед вылетом из страны

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Сотрудники таможни международного аэропорта Ташкента обнаружили золото во внутренних органах мужчины, который собирался улететь из Узбекистана заграницу.

Когда он проходил досмотр, сканирование показало, что у него в организме есть инородные металлические предметы.

Впоследствии выяснилось, что мужчина намеревался незаконно вывезти из страны 14 небольших гладких золотых слитков общим весом более 434 граммов.

По факту правонарушения идут проверки.

Подобный случай ранее произошел в столице в мае: в желудке женщины, которая тоже собиралась улететь из Узбекистана, был найден целый "клад" — 19-граммовый кусок литого золота стоимостью 4,2 миллиона сумов.

По данным Государственного таможенного комитета, наиболее активными каналами контрабандистов, переправляющих золотые изделия через аэропорт Ташкента, остаются авиарейсы в Баку, Стамбул и города Индии.

В соответствии с установленными нормами ввоза и вывоза товаров на территории Узбекистана, физическим лицам разрешается провозить без уплаты акцизного налога до пяти единиц ювелирных изделий и драгоценных металлов общим весом не более 30 граммов с обязательным указанием их в пассажирской таможенной декларации.