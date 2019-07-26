Узбекистанец погиб под колесами грузовика в Челябинске

В настоящее время решаются вопросы, связанные с отправкой тела соотечественника на родину.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанец Б.Р. 26 июля погиб в Челябинске, сообщили в пресс-службе МИД республики. Когда мужчина переходил дорогу, его сбил грузовик.

Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге взяло ситуацию на контроль. В настоящее время решаются вопросы, связанные с отправкой тела соотечественника на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся на территории Уральского федерального округа*, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Екатеринбурге по номерам: +7 (343) 276 31 66, +7 (343) 272 31 33.

* В состав УФО входят следующие субъекты: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.