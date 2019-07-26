21:41 26 Июля 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.92
  • EUR9676.70
  • USD8624.51
Поиск

Узбекистанец погиб под колесами грузовика в Челябинске

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
Получить короткую ссылку
11 0 0

В настоящее время решаются вопросы, связанные с отправкой тела соотечественника на родину.

ТАШКЕНТ, 26 июл — Sputnik. Узбекистанец Б.Р. 26 июля погиб в Челябинске, сообщили в пресс-службе МИД республики. Когда мужчина переходил дорогу, его сбил грузовик.

Свеча, гвоздики
Sputnik
Гражданин Узбекистана умер в чешском санатории
Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге взяло ситуацию на контроль. В настоящее время решаются вопросы, связанные с отправкой тела соотечественника на родину.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования родным и близким покойного.

Узбекистанцам, находящимся на территории Уральского федерального округа*, напомнили, что они могут в случаях необходимости обращаться в Генеральное консульство республики в Екатеринбурге по номерам: +7 (343) 276 31 66, +7 (343) 272 31 33.

В состав УФО входят следующие субъекты: Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Теги:
МИД Узбекистана, смерть, грузовик, ДТП, Челябинск, узбекистанец



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Мастер наматывает нити
Волшебные узоры: как создается узбекское сюзане
США: двухлетний мальчик оказался в больнице со сломанной рукой, после того как решил прокатиться на ленте багажного транспортера в аэропорту Атланты
Пока не видит мама: малыш прокатился на багажной ленте в аэропорту
Как уберечь себя от жары в городе
Не дай себе засохнуть: как пережить жару

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054