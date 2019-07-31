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Мужчина показывает разбитый кулак, архивное фото

Узбекистанца убили в Алматинской области Казахстана

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Происшествия
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Трагедия произошла 27 июля в результате ссоры. Возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана М.К. был убит 27 июля в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана. 

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан узбекистанец У.С. Трагедия произошла в результате ссоры.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования близким покойного. Тело соотечественника отправлено в родную страну в сопровождении его родственников. 

Карета скорой помощи
© Sputnik / Виктория Виатрис
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Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся в столице Казахстана, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, могут при необходимости обращаться в Посольство республики в Нур-Султане по номеру: +7 (717) 295 42 52.

Тем, кто находится в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, следует звонить в Генконсульство в Актау: +7 (729) 277 71 17

Пребывающим в Алматы, Шымкенте, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях помогут сотрудники Генконсульства в Актау, номер — +7 (727) 291 11 78.

Теги:
Казахстан, Алматы, соболезнования, МИД Узбекистана, Конфликт, Убийство



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