Узбекистанца убили в Алматинской области Казахстана

ТАШКЕНТ, 31 июл — Sputnik. Гражданин Узбекистана М.К. был убит 27 июля в Уйгурском районе Алматинской области Казахстана.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело, в качестве подозреваемого задержан узбекистанец У.С. Трагедия произошла в результате ссоры.

Консульско-правовой департамент выразил соболезнования близким покойного. Тело соотечественника отправлено в родную страну в сопровождении его родственников.

Напомним, граждане Узбекистана, находящиеся в столице Казахстана, а также в Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях, могут при необходимости обращаться в Посольство республики в Нур-Султане по номеру:

Тем, кто находится в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, следует звонить в Генконсульство в Актау: +7 (729) 277 71 17.

Пребывающим в Алматы, Шымкенте, а также Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбыльской, Кызылординской и Туркестанской областях помогут сотрудники Генконсульства в Актау, номер — +7 (727) 291 11 78.