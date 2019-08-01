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Сайгак лежит в траве неподалеку от останков другого сайгака

Проводники поезда "Ташкент-Волгоград" незаконно ввезли в РФ рога сайгаков

© Sputnik / Вячеслав Бобков
Происшествия
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Двое граждан Узбекистана за деньги нелегально ввезли из Казахстана в Астраханскую область 205 штук рогов сайгака.

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Прокуратура Астраханской области направила в суд уголовное дело в отношении двух граждан Узбекистана, обвиняемых в контрабанде более 200 рогов краснокнижных сайгаков, сообщает ведомство.

Сайгак
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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По версии следствия, двое граждан Узбекистана, работавших проводниками поезда "Ташкент-Волгоград-Ташкент", за деньги незаконно ввезли из Казахстана в Астраханскую область 205 штук рогов сайгака. Пограничники обнаружили их в тайнике одного из купе поезда.

Уголовное дело было возбуждено по статьям контрабанда и незаконная перевозка частей особо ценного животного, занесенного в Красную книгу Российской Федерации.

Сайгак
© Sputnik / Вячеслав Бобков
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"Прокуратура области уголовное дело направила в Красноярский районный суд Астраханской области для рассмотрения по существу", - говорится в информации.

Сайгак - некрупная антилопа, единственная из антилоп, обитающая на территории Европы. У самцов есть небольшие светлые рога с темными кончиками, из-за которых их преследуют браконьеры - рога используются в традиционной китайской медицине. Животное находится под угрозой исчезновения и внесено в Красную книгу. Охота на этих млекопитающих полностью запрещена.

Теги:
контрабанда, Астрахань, Россия



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