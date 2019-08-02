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Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП

Пропавших в Ташкенте детей нашли в другой области

ГУВД г. Ташкента
Происшествия
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Несовершеннолетние брат и сестра оказались слишком самостоятельными.

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента нашли пропавших брата и сестру У. и М., сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением об исчезновении в УКД ОВД Юнусабадского района обратился отец несовершеннолетних мальчика и девочки. 

Милиция
Sputnik / Стрингер
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"В результате розыскных мероприятий сотрудники ГУВД Ташкента выяснили, что дети самостоятельно на такси отправились к своему дедушке, проживающему в другой области", — говорится в публикации.

Почему брат и сестра решили уехать, не предупредив родных, не уточняется.

В ГУВД призвали горожан не быть равнодушными к детям. 

"Если вы увидели несовершеннолетних, без сопровождения взрослых останавливающих такси, если вас, уважаемые водители, ребенок просит отвезти в чужой город — поинтересуйтесь, где его мама с папой. Свяжитесь с родными ребенка, убедитесь, что все в порядке. Или сообщите в органы внутренних дел, что мальчик или девочка без взрослых просит вас отвезти в другой далекий город", — говорится в публикации.

Связаться с сотрудниками ГУВД можно по следующим номерам: 102, 71 232 30 40 или 71 232 40 50.

Теги:
родители, поиск, дети, Ташкент



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