Пропавших в Ташкенте детей нашли в другой области

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сотрудники ГУВД Ташкента нашли пропавших брата и сестру У. и М., сообщили в пресс-службе ведомства.

С заявлением об исчезновении в УКД ОВД Юнусабадского района обратился отец несовершеннолетних мальчика и девочки.

"В результате розыскных мероприятий сотрудники ГУВД Ташкента выяснили, что дети самостоятельно на такси отправились к своему дедушке, проживающему в другой области", — говорится в публикации.

Почему брат и сестра решили уехать, не предупредив родных, не уточняется.

В ГУВД призвали горожан не быть равнодушными к детям.

"Если вы увидели несовершеннолетних, без сопровождения взрослых останавливающих такси, если вас, уважаемые водители, ребенок просит отвезти в чужой город — поинтересуйтесь, где его мама с папой. Свяжитесь с родными ребенка, убедитесь, что все в порядке. Или сообщите в органы внутренних дел, что мальчик или девочка без взрослых просит вас отвезти в другой далекий город", — говорится в публикации.

Связаться с сотрудниками ГУВД можно по следующим номерам: 102, 71 232 30 40 или 71 232 40 50.